民調第一 郝龍斌：正面選舉得到認同
國民黨主席選舉候選人、國民黨副主席郝龍斌今天針對民調第一表示，代表他正面選舉方式得到黨員及藍軍支持跟認同，這是好現象，一定努力爭取勝選，翻轉國民黨。
國民黨主席選舉將在5月20日舉行，日前有媒體進行民調指出，國民黨副主席郝龍斌的支持度，以些微的差距領先其他候選人。
對此，郝龍斌今天上午前往立法院大門探望抗議年金改革的「八百壯士」時受訪表示，現藍軍支持者最在意的是，誰能團結並帶領國民黨再起，因此，他每次跟黨員接觸，就多講理念、政見。
郝龍斌指出，2次民調領先表示正面選舉的方式得到黨員及藍軍支持跟認同，會更加用正面選舉方式爭取勝選，透過這方式翻轉國民黨，把國民黨帶到新的境界。
對於多組黨主席候選人皆希望辦辯論，但黨主席洪秀柱陣營則傾向辦政見發表會。郝龍斌說，辯論是必要的，可把所有候選人把理念、想法說更清楚，極力爭取大家參與辯論會。
至於外界批評郝龍斌父親、前行政院長郝柏村月領新台幣21萬元？郝龍斌說，所謂的外界就是民進黨，他父親依法領退休金，一切都依法辦理，民進黨卻用階級鬥爭、違法違憲的方式汙蔑軍人，進行年金改革。1060307
(中央社)
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