苗地院驚傳遭縱火 疑又是怪男所為

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苗栗地方法院及家事法庭大樓3樓男廁，今天驚傳遭人縱火，所幸火勢及時撲滅，只有洗手台旁留下1塊燒焦痕跡，警方調查，縱火犯嫌疑似為曾經破壞稅務局和文化局的徐姓怪男。

苗栗地方法院少年及家事法庭大樓上午一度傳出火警，法院人員沿著煙味尋找，發現起火點在3樓男廁，所幸火勢尚未蔓延開來，立即遭到撲滅，不過廁所內的洗手台旁牆壁，已出現燻黑痕跡。

由於少年及家事法庭3樓有庭長室、法官室、司法事務官以及法官助理室，傳出遭人縱火，引來一陣虛驚，警方調閱監視器錄影畫面，發現1名男子形跡可疑。

員警進一步調查，懷疑這名男子就是2月26日先後在苗栗縣政府稅務局以及文化觀光局縱火，並且破壞法務部行政執行處苗栗辦公室的徐姓犯嫌，當時他到案後，不斷供稱「不知道」怎麼回事，並說自己精神狀況不佳。

因為行為舉止奇特，員警私下稱徐姓犯嫌為「怪怪男」，但如今這把火竟燒到地方法院，警方正積極約談他到案說明。1060307

(中央社)