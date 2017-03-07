台獨將致統一說 柯文哲：無助兩岸
台北市長柯文哲今天對「台獨之路走到盡頭就是統一」說法表示，這種話對兩岸關係不見得有正面進展，應避免，也難怪台灣人要抱美國人大腿。
媒體報導，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍說，台灣獨立的盡頭就是統一。
柯文哲上午出席輪狀病毒疫苗補助記者會後受訪表示，雙方互相放話、僵持，對兩岸關係而言不是好現象。大國對小國如何做到「近悅遠來」，過去中國大陸對台灣讓利、花很多錢，為何台灣向美國親近、抱美國人大腿？
他說，大陸弄到讓台灣人這麼怕大陸，「北京政府要思考」，這種發言對兩岸未必有正面進展，應避免。
柯文哲表示，兩岸關係放話全無助交流進展，僵下去不是辦法，容忍是自由基礎，中國是世界大國，處理台灣問題上，不要動不動就恐嚇、動不動飛彈對準台灣、遼寧艦繞一圈，這當然不能怪台灣人要抱美國人大腿。1060307
(中央社)
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