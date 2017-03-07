川普閣員說奴隸是移民 山繆傑克森飆罵

我要評比

美國住房與城市發展部部長卡森今天一席話讓各界譁然，演員山繆傑克森忍不住噴出招牌髒話。因為卡森說，從非洲引進的奴隸是懷抱美國夢的「移民」，希望後代有天能功成名就。

法新社與「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，本身是黑人的卡森（Ben Carson）今天對住房與城市發展部（Department of Housing and Urban Developmen）職員講話，談美國社會「樂觀進取」的美德時，語出驚人地引「奴隸船底層」的「奴隸」為例。

卡森在底特律貧民窟長大，出身寒微，後來擔任神經外科醫師直到退休。

卡森在講話中表示：「美國就是這樣，是夢想和希望之土。」

「有其他移民搭奴隸船底層來到這裡，工時更長、更努力，得到的卻比較少。」

「但他們也有夢，夢想有朝一日，兒子女兒、孫子孫女、曾孫曾孫女，或許能在這塊土地上追求成功和幸福。」

此言一出，各界批評聲浪如排山倒海而來。

旨在終結種族歧視的美國最大民權組織「全國有色人種民權促進協會」（NAACP）推文說：「移民？？？」

演員山繆傑克森（Samuel L. Jackson）也推文飆罵說：「OK!!卡森…移民？奴隸船底層？？！！去你Ｘ的！！！」

安妮和解中心（Anne Frank Center for Mutual Respect）美國辦公室則表示，卡森此言「可悲，讓人震驚且難以接受」。

該中心執行長高德斯坦（Steven Goldstein）寫道：「不是的，卡森部長，奴隸不是移民到美國的。」

這並非卡森第一次惹出爭議，2016年曾與川普競逐共和黨總統提名的他，也常抨擊政治正確。

他曾表示，埃及金字塔不是法老的陵墓，而是聖經裡描述的約瑟為儲存稻榖而建造。1060307

(中央社)