北韓禁大馬公民離境 馬國政府回敬
馬來西亞今天表示，北韓使館人員將不得自馬來西亞出境，藉此回應平壤當局稍早禁止所有大馬公民離開北韓的命令。
隨著金正男毒殺案升溫，馬來西亞內政部在聲明中說，「DPRK（朝鮮民主主義人民共和國，北韓正式國名）使館的官員及職員一律不得離開馬來西亞。」
此前，北韓官媒中央通信社（KCNA）表示，平壤當局禁止所有馬來西亞公民離開北韓。
北韓中央通信社引述外交部報導：「所有在DPRK的馬來西亞公民，將暫時不得離開北韓，直到在馬來西亞發生的事情獲得適當解決為止。」
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭2名女子以VX神經毒劑刺殺身亡，讓多年來異常強韌的平壤-吉隆坡外交關係變調。
首爾當局將這起毒殺案歸咎平壤當局。吉隆坡方面則尋求對多名北韓人進行問話，不過他們唯一逮捕的北韓公民已因證據不足而獲釋。
北韓尚未證實死者身分，並譴責馬來西亞的調查工作是試圖將北韓污名化。
外交齟齬升溫的同時，大馬驅逐北韓大使，平壤當局也不甘示弱，昨天深夜正式下令大馬駐北韓大使出境，儘管大馬駐北韓大使已經被召回國進行諮商。
根據北韓中央通信社，平壤外交部表示，希望馬來西亞政府能「基於善意，以公平迅速方式」解決這項爭議。
平壤外交部表示，執行旅遊禁令的同時，人在北韓的馬來西亞外交人員和國民可以「一如往常辦公和生活」。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。