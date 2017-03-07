北韓禁大馬公民離境 馬國政府回敬

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馬來西亞今天表示，北韓使館人員將不得自馬來西亞出境，藉此回應平壤當局稍早禁止所有大馬公民離開北韓的命令。

隨著金正男毒殺案升溫，馬來西亞內政部在聲明中說，「DPRK（朝鮮民主主義人民共和國，北韓正式國名）使館的官員及職員一律不得離開馬來西亞。」

此前，北韓官媒中央通信社（KCNA）表示，平壤當局禁止所有馬來西亞公民離開北韓。

北韓中央通信社引述外交部報導：「所有在DPRK的馬來西亞公民，將暫時不得離開北韓，直到在馬來西亞發生的事情獲得適當解決為止。」

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭2名女子以VX神經毒劑刺殺身亡，讓多年來異常強韌的平壤-吉隆坡外交關係變調。

首爾當局將這起毒殺案歸咎平壤當局。吉隆坡方面則尋求對多名北韓人進行問話，不過他們唯一逮捕的北韓公民已因證據不足而獲釋。

北韓尚未證實死者身分，並譴責馬來西亞的調查工作是試圖將北韓污名化。

外交齟齬升溫的同時，大馬驅逐北韓大使，平壤當局也不甘示弱，昨天深夜正式下令大馬駐北韓大使出境，儘管大馬駐北韓大使已經被召回國進行諮商。

根據北韓中央通信社，平壤外交部表示，希望馬來西亞政府能「基於善意，以公平迅速方式」解決這項爭議。

平壤外交部表示，執行旅遊禁令的同時，人在北韓的馬來西亞外交人員和國民可以「一如往常辦公和生活」。1060307

(中央社)