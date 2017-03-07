悠遊卡市占率直落 王鴻薇：董座要負責

國民黨台北市議員王鴻薇。(圖/本報系資料)

台北市議員王鴻薇表示，自市長柯文哲上任後，悠遊卡的市占率從70%下降至67%，客戶逐漸流失的情況下，悠遊卡無法再保持市場上的優勢地位。

王鴻薇在上個會期就提出資料說明，一卡通等電子票證積極和各大通路、商家合作，並提供更有吸引力的優惠，這是悠遊卡失去競爭力的主因。她也在議會質詢悠遊卡公司董事長林向愷，要求悠遊卡公司提出方案，讓客戶回流。

沒想到的是，悠遊卡公司毫無作為，去年市占率甚至下滑2%，王鴻薇痛批，林向愷將大好市場拱手讓人，悠遊卡董事長的位子竟還坐得如此安穩？

王鴻薇還說，北捷、市內公車已開放多卡通，現在持一卡通、HappyCash、Icash都能搭乘，悠遊卡面臨前所未有的挑戰。目前悠遊卡最大的敵人可說是來自高雄的「一卡通」，使用一卡通搭乘北捷的人次在去年7月首度突破百萬人，去年12月則突破兩百萬人，不到半年的時間就讓乘客翻倍。

(中時)