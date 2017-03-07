勞工局開罰永采烘培坊100萬警惕業者
台中惠文路一家烘培坊與實習生及員工間的勞資糾紛案，經勞工局調查違法事實明確，依法通知業者陳述意見後，在今天(7日)開出100萬元罰單並送達業者，希望藉此督促業者徹底檢討侵害勞工的行為。至於業者停業期間的在職員工應依法完成資遣部分，也將持續督導，並協助員工轉業。
勞工局指出，對於該烘培坊與實習生之間的勞資糾紛，該局今年1月接獲申訴後，即派員稽查，發現業者涉違反勞動基準法第22條(溢扣工資)、第24條(未給付加班費)、第32條(超時工作)、第36條(連續出勤)及第39條(未給付國定假日加倍工資)等規定。
另外，自101年迄今，勞工局已受理6件該業者的勞資爭議調解案(102年2案，101、103、105及106年各1案)，102年也曾因違反勞動基準法第24條規定，處罰在案。
勞工局表示，因業者過去5年來對勞工顯未善盡照顧義務，並有多次違法紀錄，甚至連實習學生也淪為受害勞工，加上勞工局實施勞動檢查及調解聯繫的過程，業者態度並無積極改善之意，綜合上述理由，勞工局依法重罰100萬元，希望督促業者檢討。
勞工局說，業者在勞工局宣布將重罰後，已於上月26日對外公告停業。為維護停業期間在職勞工權益，勞工局已督促業者依法給付工資、加班費、資遣費及進行資遣通報等；日前業者已向勞工局資遣通報9名勞工。對於離職勞工後續需求，該局將持續主動關懷聯繫，提供職業訓練及就業服務資訊等相關協助，以利重返職場。
勞工局強調，業者與實習生的勞資爭議調解案，業者雖一度拋棄對員工所有民事、刑事責任，調解訴求也全部撤回。該局為協助勞方向業者提出應給付而未給付的工資差額、加班費、國定假日出勤薪資等請求，協助提供原有出勤紀錄，確認勞方實際工作時間，並原訂昨日召開第二次調解會議，但業者卻未出席並無故撤回調解，導致協商不成立。
勞工局今天譴責業者此一態度，呼籲盡速出面解決爭議。此外，也提供法律諮詢服務、法律扶助基金會訴訟扶助等資訊給勞方，希望協助維護應有的權益。
(中時)
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