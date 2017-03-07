「兒少好鄰居．守望小天使」 澎湖家扶中心與縣府簽署宣言
響應「428兒保日」到來，澎湖家扶中心率先全國推出「兒少好鄰居．守望小天使」宣言活動，7日邀請澎湖縣長陳光復簽署宣誓，帶頭呼籲傳送愛，讓兒童充滿希望。
成立45周年的澎湖家扶中心，長期致力於扶助離島澎湖的弱勢家庭，整合地方資源幫助了300多戶貧困家庭度過難關，超過600多名小朋友平安成長，傳遞著社會正能量。
家扶中心指出，根據衛福部調查統計，台灣每天約有26名受虐兒童遭受不當對待，其中更有25％的個案是6歲以下學齡前兒童，凸顯了兒保安全網絡仍有受虐黑數的漏洞。
主委顏瑞爵語重心長表示，近來澎湖家扶中心也發現澎湖地區接連發生兒少安全危機事件，一名10歲女童放學途中遭到陌生高職生追逐並觸摸下體，更甚至有未成年少女受誘騙控制行動等，所幸都及時發現得以妥適處理。
因此特別發起「兒少好鄰居．守望小天使」宣言活動，邀請縣長陳光復及社會處長蘇啟昌帶頭宣誓，盼喚起社會大眾提高警覺，關心鄰里兒少身心安全，以實際行動建構健全兒保安全網絡。
陳光復簽署兒保宣言，強調縣府將全力配合協助，呼籲全民總動員主動查報面臨暴力威脅的受虐兒尋求適當援助管道；同時也邀請澎湖鄉親一起參加4月22日兒保健行活動，給予孩童最大支持鼓勵。
(中時)
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