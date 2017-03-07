雲南省長：將祭出史上最嚴措施整頓旅遊亂象

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大陸全國人大代表、雲南省省長阮成發表示，本月內將出台史上最嚴整頓措施，一年內從根本上轉變雲南旅遊亂象。他說，雲南省將一手依法重拳整頓旅遊市場亂象，一手加快旅遊產業轉型升級，堅決打破旅遊行業利益格局，斬斷「灰色利益鏈」，發展旅遊文化加數位創意產業，提升旅遊產業發展水準。

(旺報)