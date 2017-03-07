長照人力缺2千 高市徵才均薪逾25K
長照2.0計畫實施，很多機構有嚴重人力荒，高雄市估計1977個缺額，結合機構舉辦徵才，73家業者釋出509個職缺，照護員均薪新台幣2萬5000元以上，也有護理之家開出近4萬元待遇。
長照2.0計畫上路，市府社會局估算高雄市約有8萬名失能者需要被照顧，不過目前多仰賴家人協助。
社會局計算出高雄市目前照護人員需求約1977人，希望有更多人力投入照護服務行列。
為了協助充實機構、社區、居家式長照服務單位的服務人力，高市府3月11日起將舉辦3場長照聯合徵才活動。
副市長許銘春今天表示，因應高齡化社會，長期照顧資源及長期照顧人力的需求，與日俱增，市府聯合機構要擴大徵才，也盼更多人力投入或參與講習或訓練課程。
社會局指出，目前高雄市接受居家服務照護共有7200人，被機構照護人有5200人，因應高齡化社會需求，長照徵才媒合招募對象除大專院校長期照顧相關科系生，也歡迎受過照顧服務員訓練者投入。
在徵才資訊中顯示，照服人員月薪在2萬5000元以上到2萬9000元之間，護理人員薪資多逾3萬元，也有部分優質護理之家開出照服務薪資3萬7000元萬元間。
徵才活動3月11日、3月18日及3月19日在福誠高中1樓活動中心、鳳山行政中心大禮堂及那瑪夏大光教會舉辦。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。