長照人力缺2千 高市徵才均薪逾25K

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長照2.0計畫實施，很多機構有嚴重人力荒，高雄市估計1977個缺額，結合機構舉辦徵才，73家業者釋出509個職缺，照護員均薪新台幣2萬5000元以上，也有護理之家開出近4萬元待遇。

長照2.0計畫上路，市府社會局估算高雄市約有8萬名失能者需要被照顧，不過目前多仰賴家人協助。

社會局計算出高雄市目前照護人員需求約1977人，希望有更多人力投入照護服務行列。

為了協助充實機構、社區、居家式長照服務單位的服務人力，高市府3月11日起將舉辦3場長照聯合徵才活動。

副市長許銘春今天表示，因應高齡化社會，長期照顧資源及長期照顧人力的需求，與日俱增，市府聯合機構要擴大徵才，也盼更多人力投入或參與講習或訓練課程。

社會局指出，目前高雄市接受居家服務照護共有7200人，被機構照護人有5200人，因應高齡化社會需求，長照徵才媒合招募對象除大專院校長期照顧相關科系生，也歡迎受過照顧服務員訓練者投入。

在徵才資訊中顯示，照服人員月薪在2萬5000元以上到2萬9000元之間，護理人員薪資多逾3萬元，也有部分優質護理之家開出照服務薪資3萬7000元萬元間。

徵才活動3月11日、3月18日及3月19日在福誠高中1樓活動中心、鳳山行政中心大禮堂及那瑪夏大光教會舉辦。1060307

(中央社)