知名建商疑逃漏稅 董事長夫妻遭起訴

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聚合發建設股份有限公司陳姓董事長夫妻、祁姓總經理等涉「合建分售」手法侵占公司資金、逃漏稅，台灣台中地方法院檢察署今天依業務侵占、商業會計法與稅捐稽徵法等罪嫌起訴。

台中地檢署表示，陳姓夫妻、祁姓總經理等人，被控於西元2006年到2012年間以公司資金購買多筆建案土地，登記在個人名下，再與聚合發「合建分售」，涉嫌侵占公司資金達新台幣110億6000多萬元、逃漏稅12億4000餘萬元 。

台中地檢署依業務侵占、商業會計法與稅捐稽徵法等罪嫌起訴董事長陳姓夫妻、祁姓總經理等人，另查扣陳姓董事長等人名下財產共62億多元，請法院沒收。1060307

(中央社)