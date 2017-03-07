澎湖縣政府民政處榮獲105年全國役政業務督訪C組特優第1名,縣長陳光復特於第874次縣務會議頒獎表揚肯定優異表現，頒發「役政之光」績優獎牌，表達嘉勉之意。

為溝通觀念，協助直轄市、縣(市)政府解決相關役政問題，使役政業務運作順遂，並確保役男權益，自96年起內政部役政署已建立役政逐級督訪機制，並策訂業務督訪實施計畫。105年度內政部役政署對全國役政業務督訪，縣府民政處兵役科業務贏得上級機關肯定，首度榮獲C組7縣市第一名特優殊榮，榮獲績優單位獎牌1面、績優幹部獎章1面及績優基層役政單位獎牌1面。

陳光復為表揚民政處役政同仁過去一年來的績優表現，特於6日上午第874次縣務會議中，頒發「役政之光」績優獎牌，肯定役政業務執行績效優異成果。

民政處表示，該項年度的業務考核，於105年9月8日至9日由役政署林國演署長親自領軍蒞澎，針對役政徵集、甄選、權益、管理、訓練及資訊等類業務進行督訪和書面評核，縣府民政處兵役科經過一年的精進準備，各類業務推動成果受到上級機關的肯定，首度榮獲全國C組第一名特優成績，並獲得4萬元團體獎金。

(中時)