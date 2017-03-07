永春繁星表現亮眼 第一屆英法實驗班展學習成果

永春高中繁星推薦大放異采！有68名學生錄取國內優質大學，其中國立大學錄取率達50%。今年甫有畢業生的第一屆英法實驗班，更是成果豐碩，全班6成、15名學生錄取台大、成大、清大、交大等國立大學，在這次繁星推薦中多名同學選擇頂尖大學的外文系及相關語文、文學創作為第一志願，其中囊括台大外文、成大外文、清大外文、中山外文與市大英美語。

校方指出，英法實驗班是在3年前因應 12年國教成立的特色班級，並非升學導向，入班僅測驗英文，但在過去2年中，靠著行政團隊的全力支授，與英文老師暨導師葉靜萱及法文老師周瑩琪的啟發帶領，學生在多元雙語學習的環境中，精進了語言專長以並發揮了無窮的創造能力。

歷經了多次成果發表，學生已有能力用全英文來發表簡報，編寫英文劇本，製做紀錄片與微電影。此外，在語言檢定方面表現亦出色，全班多位同學通過英檢中高級，3分1以上同學達到多益900分的成績，在法語方面，大多數同學通過法語A1級檢定，更有同學已達B2級的流利水準。

最值得一提的是，英法實驗班的同學在除了展現本身優秀的能力外，更不忘回饋社會，到幼兒園與孩童唱英法文歌曲同歡，並參加扶輪社偏鄉課計畫，用視訊方式提供淡水興仁國小小學伴課後英語教學。在如此豐富的課程引導下，英法實驗班同學的潛能被大大的激發，也都以從事語言相關的文學創作及翻譯教學領域及需活用外語能力的傳播、財經、管理等科系為志向，表現令人激賞。

在這些上榜的同學中，錄取台大外文的王允忠同學最為特別，他從小到大都是念體育班，在信義國中時期打甲組籃球，戰績優異，但上了高中選擇轉換跑道，考進永春高中英法實驗班，他拿出運動員的毅力，一開始雖然成績並不突出，但2年下來努力將成績提升到全校1％，也獲得台北市法語朗讀比賽第一名。

在用功之餘，王允忠仍未忘情於運動，他是全校男子200公尺紀錄的保持人，並以仍舊不凡的身手，帶領班上獲得班際籃球賽冠，未來他期望能學以致用，運用語言長才，推廣休閒體育，將台灣帶向國際。

(中時)