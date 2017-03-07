偽藥溯源機制 民進黨團籲速建立

降血脂藥物「冠脂妥」偽藥事件，民進黨團今天提出速查偽藥流向、建立溯源流向機制等3訴求，黨團書記長李俊俋表示，衛福部3月9日至立法院應報告處理流程與作為。

李俊俋上午在民進黨立法院黨團召開記者會，提出3訴求：首先要求衛福部盡速查偽藥並公布流向；目前所傳偽藥集團還製作降血糖等藥品；其次對於高價位、高用量的藥物建立溯源及流向機制；第三，通報、下架流程應盡速公布。

李俊俋說，降血糖、血脂藥物，對用藥民眾至關重要，不可一日無藥，他也是用藥人之一，呼籲民眾遵照醫囑服藥，勿因緊張而停藥，立刻與開藥醫師聯繫，確認藥品來源，或是撥打衛福部諮詢專線02-27878200。

民進黨立委劉世芳要求衛福部、地檢署要速查、嚴查這次偽藥事件。她說，這次爆發偽藥的「冠脂妥」等三高疾病用藥在健保用藥排行的人數已經超過百萬人，有100萬人使用三高藥物，出現偽藥，衛福部尚未完全掌握方向，希望盡速查明真相。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長、醫師立委邱泰源說，這個藥可以降低心血管的罹患率與致死率，現在出現偽藥，相關單位盡速檢視藥品怎麼賣出、管制等中間有幾個環節，醫藥界也要共同合作打擊不法。

他呼籲藥師給藥時，多注意藥品的不一樣；其次，醫師雖無調劑責任，但有義務了解民眾到底吃了哪些藥？要多關心病人；若醫藥合作加上相關單位動起來，能夠及早發現偽藥。1060307

(中央社)