偽藥溯源機制 民進黨團籲速建立
降血脂藥物「冠脂妥」偽藥事件，民進黨團今天提出速查偽藥流向、建立溯源流向機制等3訴求，黨團書記長李俊俋表示，衛福部3月9日至立法院應報告處理流程與作為。
李俊俋上午在民進黨立法院黨團召開記者會，提出3訴求：首先要求衛福部盡速查偽藥並公布流向；目前所傳偽藥集團還製作降血糖等藥品；其次對於高價位、高用量的藥物建立溯源及流向機制；第三，通報、下架流程應盡速公布。
李俊俋說，降血糖、血脂藥物，對用藥民眾至關重要，不可一日無藥，他也是用藥人之一，呼籲民眾遵照醫囑服藥，勿因緊張而停藥，立刻與開藥醫師聯繫，確認藥品來源，或是撥打衛福部諮詢專線02-27878200。
民進黨立委劉世芳要求衛福部、地檢署要速查、嚴查這次偽藥事件。她說，這次爆發偽藥的「冠脂妥」等三高疾病用藥在健保用藥排行的人數已經超過百萬人，有100萬人使用三高藥物，出現偽藥，衛福部尚未完全掌握方向，希望盡速查明真相。
中華民國醫師公會全國聯合會理事長、醫師立委邱泰源說，這個藥可以降低心血管的罹患率與致死率，現在出現偽藥，相關單位盡速檢視藥品怎麼賣出、管制等中間有幾個環節，醫藥界也要共同合作打擊不法。
他呼籲藥師給藥時，多注意藥品的不一樣；其次，醫師雖無調劑責任，但有義務了解民眾到底吃了哪些藥？要多關心病人；若醫藥合作加上相關單位動起來，能夠及早發現偽藥。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。