澎兒少保護列車啟動 盼發揮雞婆精神

澎湖地區最近傳出有10歲女童疑遭高職生追逐觸摸下體和未成年少女遭誘騙控制行動等事件，引起社政單位重視，所幸都在「雞婆」的社區與學校及時發覺妥適處理，未釀成更大的憾事。

每年的4、5月是兒少保護月，澎湖扶響應428兒保日，縣長陳光復、社會處長蘇啟昌與扶幼委員會主委顏瑞爵今天上午在縣長室以行動簽署「兒少好鄰居、守望小天使」宣言，期盼社會以實際的行動來投入做好兒保安全網絡，讓兒少小天使都能平安快樂長大。

澎湖家扶中心今天在簽署兒少宣言時透露，澎湖中心最近發現有10歲女童放學遭人追逐摸下體和未成年少年被誘拐控制行動等兒少事件，所幸這幾起的兒少事件都在社區和學校及時察覺，妥適處理，讓傷害未擴大，籲請社會大眾與公民做個「雞婆鄰居」，關心週遭兒少身心安全。

陳光復以行動簽署兒少宣言外，感謝家扶中心長年投入兒少保護和弱勢家庭扶助，並呼籲大家做一個社區兒少好鄰居，主動協助受家暴威脅的孩子有適當的求助與庇護場所，讓小天使能平安快樂的長大。

澎湖家扶中心主任蕭順鴻表示，兒少保護列車今天在縣長室簽署兒少宣言後啟動，近期內將赴各單位簽署兒少宣言外，也將舉辦健行和園遊會等活動。1060307

(中央社)