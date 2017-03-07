國民黨要退監委補提名 10日院會處理
立法院程序委員會今天排定10日院會報告事項，中國國民黨立法院黨團不滿補提名11名監察委員名單，要求退回、罷審；民主進步黨團則建議照列；因協商不成，全數提報到院會處理。
國民黨團總召集人廖國棟表示，監委補提名名單非常不堪，尤其一再抨擊監察院是廢物的監委被提名人陳師孟；「既然是廢物，幹嘛要提名」，名單沒一個合格，要求退回重新提名。
國民黨籍立法委員江啟臣說，這份名單連綠營的人都批評，「要提名就算了，但這名單能看嗎？」酬庸就不談了，如果認為考試院、監察院應改革，就提改革計畫，歡迎總統蔡英文到立法院報告憲政改革計畫。1060307
(中央社)
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