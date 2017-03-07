馬雲微博宣誓打假 發長文被虧開外掛

中國大陸阿里巴巴集團董事長馬雲今天在微博發文說，要像治理酒駕一樣治理假貨。卻有網民好奇馬雲怎麼能在微博發超過140個字的長文，虧他「開外掛」，忘了微博早已取消發文字數限制。

阿里巴巴旗下淘寶網賣假貨問題由來已久，中國大陸全國人民代表大會代表、馬可波羅瓷磚董事長黃建平日前說，大陸實體經濟搞不好，馬雲有「功勞」，且淘寶網上「劣幣驅逐良幣」現象愈來愈嚴重。

馬雲上午在個人微博發文，向中國大陸全國「兩會」（全國人大、政協會議）代表委員說，絕大部分假貨製造販賣者幾乎不承擔法律責任，違法成本極低而獲利極豐，很難想像假貨如何才能打乾淨。

他建議參考酒駕治理，銷售1件假貨拘留7天，製造1件假貨判刑。

馬雲提到，中國大陸法律規定，製假售假案值人民幣5萬元（新台幣約22.7萬元）以下沒有刑事責任；5萬元以上頂多判7年。這是20年前的法律和10多年前的司法解釋，「嚴重脫離實際」。

他說，阿里巴巴打假「已經從網上打到了網下」，但很難孤軍奮戰，法律體系滯後更是對假貨行為構不成威懾。法律基石永遠是根，製造工廠永遠是源，從根開始，從源著手，才是從「嘴治」到「法治」的大道。

這篇文章長達1500字左右，有中國大陸網民留言問馬雲「微博怎麼能發那麼多字」。有網民回答，「傻孩子，因為他是馬雲啊」、「馬雲為了治理假貨開了個掛（指外掛，鑽遊戲漏洞或作弊）」。

新浪微博原本參考推特，設定單則只能發140個字，但這項限制已在2016年11月全面取消，所有用戶都可發表最多2000字的微博。1060307

(中央社)