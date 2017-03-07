國際透明：台26%稱過去1年貪腐情況增加
國際透明組織（TI）今天表示，過去1年亞太地區有超過1/4民眾行賄，以便取得學校教育和醫療照護等基本公共服務。報告顯示，台灣26%受訪者表示，台灣過去1年貪腐情況增加。
根據美聯社，國際透明組織調查亞太地區16個國家和地區2萬1861人意見，僅2成表示他們認為貪腐情況減少，約4成認為貪腐情況增加。
根據法新社，調查結果顯示，過去1年亞太地區估計有9億多人被迫至少行賄1次。
印度和越南行賄率最高，比例分別為69%和65%。將近2/3受訪者說，他們為了取得學校教育和醫療照護等基本服務，不得不花錢打通關。
行賄率最低是日本0.2%、香港2%、南韓3%、澳洲4%、以及台灣6%。
緊接是斯里蘭卡15%；蒙古國20%；馬來西亞23%；中國大陸26%；印尼32%；柬埔寨、巴基斯坦和緬甸均40%；泰國41%。
根據調查，台灣有26%受訪者認為國內過去1年貪腐情況增加；中國大陸則有73%受訪者認為如此。
南韓也有類似情況，尤其總統朴槿惠因閨蜜干政醜聞面臨彈劾，南韓有50%受訪者認為過去1年國內貪腐狀況惡化。
此外，調查指出，警察是最常見的要求回扣者。1060307
(中央社)
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