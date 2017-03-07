曾志偉打敗柯震東 馬來西亞奪影帝
香港藝人曾志偉6日晚間在首屆馬來西亞電影節金環獎打敗郭富城、柯震東等強敵，以香港電影「一念無明」奪得最佳男演員獎，相隔25年再度登上影帝寶座。
中國大陸網易娛樂今天報導，曾志偉此次以電影「一念無明」勇奪影帝，同時入圍最佳男演員的藝人還包括「再見瓦城」的柯震東、香港影帝郭富城、以「哭聲」入圍的南韓影帝郭度沅等人。
曾志偉說，拍了十多年戲，出席無數頒獎典禮，坐在台下還是一樣緊張。真的好不容易，對手都很強，都是來自世界各地的影帝，「我沒想過會獲獎」。
他說，自己上次拿影帝是25年前以電影「雙城故事」的演出，那時是香港的獎項，這次是國際性的獎項。
曾志偉說，唯一一樣的是，兩次都是和新導演合作，那年是陳可辛，這次是黃進。他說，這是誠意的回報，「其實我都想他們拿新導演獎，結果反而是我拿了獎！」
電影「一念無明」講述余文樂飾演一名躁鬱症患者在病母逝世後，與離家出走多年的父親曾志偉搬到板間房同住，兩人在狹小空間下，被迫面對過往一直逃避的問題。
曾志偉和導演黃進去年底以「一念無明」一片分別入圍第53屆金馬獎最佳男主角、最佳新導演。曾志偉原先被視為影帝熱門人選，最終沒能獲獎。不過，黃進則勇奪金馬獎最佳新導演獎。1060307
(中央社)
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