林佳龍拓展文心蘭、百合輸日通路，簽署MOU

台中市長林佳龍（中）與台日兩地的文心蘭經銷業者簽署合作備忘錄。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）與台日兩地的文心蘭經銷業者簽署合作備忘錄，駐日本代表謝長廷（左）外貿協會董事長黃志芳（右）到場見證

在台中市長林佳龍（中）見證下，日方經銷商分別與中華文心蘭產銷發展協會、保證責任台中市墩南合作農場簽訂合作備忘錄。（盧金足攝）

台中市的文心蘭和百合花深受日本人喜愛，順利開發日本商機。（盧金足攝）

台中市文心蘭與百合花搶商機，在市長林佳龍大力推動下，前進日本市場再下一城！今天（7日）在林佳龍等人的見證下，日方經銷商翠光Top Line及Greenpacks公司，分別與中華文心蘭產銷發展協會、保證責任台中市墩南合作農場簽訂合作備忘錄（MOU），這場簽約儀式象徵台日展產銷合作新的里程碑。

台中文心蘭、百合外銷日本合作備忘錄簽署儀式在日本東京幕張TKP會場48樓舉行，除林佳龍外，駐日代表謝長廷、中華民國對外貿易協會董事長黃志芳濟部國際貿易局副局長徐大衛、翠光Top Line株式會社社長上条昌輝、Geenpacks公司社長小林邦威、保證責任台中市墩南合作農場理事主席李聰棋、中華文心蘭產銷發展協會理事長黃詩雄等人也到場參與簽署儀式。

林佳龍說，文心蘭與百合是台中最具代表性的花卉，盼簽約後讓更多日人認識台中的花卉，進一步吸引更多日人到台中觀光並餐與2018台中世界花博。

「台灣是世界公認的花卉王國！」林佳龍說，特別是在蘭花品項上，不管品種與質量都是世界第一，而台中又是台灣生展花卉的重鎮，生產佔全國第一的就有五項，其中文心蘭與百合都佔全國產量的一半之多。

林佳龍以「文心蘭很像一位跳舞的女孩！」又有「跳舞花或Dancing Girl之名，也說百合花在台灣有數百品種，氣味芬芳能給人帶來愉悅的心情，二者都是台中最具代表性的花卉，盼未來有更多的日人，能一同感受台中花卉的美麗。

簽約儀式在林佳龍見證之下，由日方經銷商翠光Top Line及Greenpacks公司，分別與中華文心蘭產銷發展協會、保證責任台中市墩南合作農場簽訂合作備忘錄（MOU），未來簽約各方將彼此合作，拓展台中文心蘭與百合花的日本市場。

他說，以前日本旅客到台灣旅遊常常只到南北，但事實上台灣中部不僅物產最豐富，歷史文化也有具吸引人之處，像是高美濕地就被日人評選為海外旅遊的首選，他盼透過這次簽署MOU的儀式，邀請日方明年到台中參加世界花卉博爛會，使花博有更多日本遊客的參與，將對台日交流有更進一步的貢獻。

「文心蘭、百合花品質絕佳，也是花博最直接的代言人！」林佳龍說，台中這座花園城市以花卉產業聞名，讓日本民眾可以透過花卉認識台中，展開多方向的交流，趁此機會，也邀請大家屆時到台中欣賞花博。

翠光Top Line株式會社說，目前在日本市場上的文心蘭，進口約2749萬支，其中約有九成，即2468萬支來自台中，台灣所供應的文心蘭，已成為日本不可或缺的存在；翠光經營日本三分之一的文心蘭市場，並積極經營台灣的花卉業務，已成台灣鮮花界指標性公司，而透過台灣花卉界的蓬勃發展，也促成公司今日的發展成就。

「與台灣文心蘭生產者一起攜手擴大市場需求，並增加使用率，即使赴湯蹈火，在所不辭！」上条也強調，文心蘭是支撐台灣花卉貿易的重要支柱，簽署合作備忘錄後，翠光公司將持續在日本協助拓展台灣文心蘭的通路。

Geenpacks公司社長小林邦威表示該公司創立於11年前，目前已從22國家進口各式花草在日本國內販售，而現在日本市場中的百合花，主要來自日本土產、韓國與台灣，台中的百合雖然近2年才進口到日本，但是因為品質好，所以很快就打開市場，而Geenpacks很榮幸為第一家進口台中百合的貿易公司，在簽訂合作備忘錄後，盼能與台灣民農一起努力，將台中的百合花在日本發揚光大。

我國駐日本代表謝長廷讚許，花卉也是美麗的代名詞，這次簽約就是一個美麗的合作。

外貿協會董事長黃志芳指出，簽署MOU見證台日雙方在花卉產銷合作的積極關係，日本是我國第二大花卉出口市場，去年出口到日本的金額已達2500萬美元，而中部則是花卉的重要產地，因此也成為重中之重。

市府農業局長王俊雄表示，去年台中文心蘭外銷數量約905萬支、金額約1億5000萬，主要外銷日本、香港、新加坡、澳洲等國家，其中日本就佔了8成，可見日本市場的重要性，另去年百合花也外銷約18萬支，數量大幅成長，今天台日兩地經銷商簽訂合作備忘錄後，是重要的里程碑，將擴大台中文心蘭及百合切花外銷日本的通路及數量，不但可增加農民收益，解決文心蘭、百合盛產時產銷問題，更可穩定國內市場價格。

(中時)