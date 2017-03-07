挺殺人律師當司改委員 瞿海源：成佛很不容易
曾以32刀砍死女友、遭判刑的律師劉北元，如今成為司改國是會議的司改委員，引發社會輿論抨擊。對此，司改國是會議籌備委員會副召集人瞿海源昨天為劉北元表示力挺態度，強調坐過牢的人，能放下屠刀、立地成佛，「成佛是很不容易的事情」，「我覺得他比一些人更適合做委員」。
瞿海源昨天接受廣播主持人周玉蔻專訪，被問到司改國是會議的成員中因為有殺人犯，引發社會質疑一事，他緩頰說，中國有句古話說，放下屠刀、立地成佛，成佛不是說說就算，是很不容易的事情，這位「劉先生」本身犯過最、判過刑，但後來深切懺悔，也積極推動司法正義的事情。
但周玉蔻追問，所以這些人被嘲諷也不會怎樣？瞿海源說，他覺得這些人比一些人更適合做委員，「因為他（劉北元）有經驗，而且他有懺悔。」
(中時)
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