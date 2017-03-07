台中國際旅展登場 搶救國旅大作戰

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即將登場台中國際旅展，展開搶救國旅大作戰。（馬瑞君攝）

受到蝶戀花旅行社火燒車事件影響，國內旅遊氣氛低迷，即將在10日登場的台中國際旅展

，展開搶救國旅大作戰，推出各種精選行程，讓消費者在台灣從北到南樂活遊；此時正是國際旅遊淡季，也是出國玩長程線、精打細算的好機會。

主辦單位指出，去年度同檔展期，消費者反應熱烈，因此今年首度移師烏日展覽館擴大舉辦，包括國內外旅行業者、共有300多個攤位，預估參加人數可望突破12萬人。

在蝶戀花事件發生後，不少國旅業者主動將一日遊行程下架，取而代之的是2至3天的國旅深度之旅；年度的澎湖花火節下月將登場，業者也推出搭配各種包含浮潛、海釣等水上活動的行程。

業者看準清明、端午連假出遊商機，加上現在正值全球旅遊淡季，拼國外旅遊淡季促銷「殺很大」，有旅行社推出澳門自由3天2888元起；遊歐洲7天旅展優惠價只要39900元起，各種小資旅遊行程。

主辦單位展開搶救國旅大作戰，只要持國旅卡就可到旅展免費參觀，同時為刺激國旅消費

，還加碼祭出指定國旅業者消費達指定門檻，可以一折價加購漢來海港自助下午茶券；響應回環保，首度推動E化設備，民眾參觀時在摸彩登錄區填寫完整資料，即可參加摸彩，最大獎是澳門雙人機票。

(中時)