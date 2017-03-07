父親病逝母扛家計 孝女奮發唸書讓人好佩服
新北市中和高中學生黃潔金父親病逝後，由新住民母親在早餐店工作維持家計，平日靠宗教團體及學校慈幼會提供午、晚餐，母親辛苦照顧她和胞妹，見到母親賺錢養家相當辛苦，更加努力念書，大學繁星今（7日）放榜，順利錄取國立台北大學資訊工程學系。
黃潔金的父親前年因病住院，龐大醫藥費和家中生活費，由母親一肩扛起，母親是新住民身分，找工作容易碰壁，常被視為二等公民，但她忍受這種不平等的對待，為家庭繼續努力，只期盼好好栽培2個女兒，讓她們擁有更美好的未來，中和高中推薦母女參加「106年教育部慈孝家庭楷模」。
黃父住院期間，因插管無法說話，黃潔金仍每天陪他聊天，分享在學校的點點滴滴，時常到晚間十點多才返家。中和高中指出，黃潔金相當獨立、負責，放學後幫忙家事，照顧妹妹、溫習功課，不用母親操心。
黃父病逝後，黃潔金每天早上起床，看見餐桌上父親的位子是空的，覺很難過，常常紅著眼眶去上學，她見母親一個人賺錢養家很辛苦，更努力念書，希望能多申請獎助學金，幫母親分擔一點經濟上的壓力。
為了不辜負家人期待，黃潔金的成績在班上總是名列前茅，擔任過學藝股長、學校衛生服務隊，是師長同學眼中的好學生、好榜樣。
繁星放榜，黃潔金錄取國立台北大學資訊工程學系，師長都為她高興。她說，雖然申請學校以免學費或有獎學金的大學科系優先考量，但決心先培養各項能力，將來才能幫助家中經濟脫困，並有機會回饋社會。
(中時)
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