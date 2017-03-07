斗六市查獲私宰雞隻131隻

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斗六市一名雞販違法屠宰家禽遭查獲，131隻雞都沒收化製。（雲林縣府提供）

雲林縣違法屠宰查緝小組與農委會防檢局台中分局進行違法屠宰稽查，今天天上午在斗六市查獲楊姓雞販進行違法屠宰家禽，查獲屠宰雞隻屠體131隻共340公斤，違法屠體全數沒入，化製銷毀。

雲林縣違法屠宰查緝小組今年度截止查緝50場次，時逢禽流感高風險期間加強查緝，果真有雞肉攤鋌而走險。

農業處指出，一經違法屠宰聯合查緝小組查獲屠體立即銷毀，並依畜牧法第38條處2萬至10萬罰鍰，情節重大者則處一年以下有期徒刑。

(中時)