WBC》蔡阿嘎來高尺巨蛋 盼中華隊轟出中職成績

今中華隊經典賽首戰，知名網路紅人蔡阿嘎也到球場為中華隊加油打氣。(周鎮宇攝)

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經典賽中華隊今首戰對上以色列，吸引許多台灣球迷親臨現場為中華隊加油打氣，網路紅人蔡阿嘎也來到現場為中華隊加油，他說，本來覺得一輩子都不會到韓國看球，但這次為了中華隊來連看三場。

蔡阿嘎相當支持台灣棒球，之前就曾多次現身中職比賽觀眾席，這次與工作團隊一行人坐在外野，他笑笑回應，因為外野比較便宜，一張15000韓元(約400元新台幣)不然一群人來看球很貴，這次也準備國旗為中華隊搖旗吶喊。

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中華隊此役前幾局陷入落後，蔡阿嘎回應，以色列真的很強，這次預賽遭遇三隊都知道不好打，已經有心理準備了，不過昨天看到韓國輸球就已經相當開心了。

對於中華隊，蔡阿嘎送上鼓勵，他說：「大家就是不要緊張，只要打出跟中職一樣的成績就好，在中職怎麼轟，來到這邊就怎麼轟！」

(中時電子報)