川普亂提監聽說背後真正目的是...

美國總統川普。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)日前突然在推特上怒指前總統歐巴馬(Barack Obama)在紐約川普大廈違法監聽他，引起一片轟動，不但在歐巴馬出面解釋，就連美國的各個情報單位都紛紛出面否認有此事，這也讓大眾呼籲川普應盡快拿出證據來支持自己的說法，而川普卻遲遲拿不出來。疑點重重的監聽說被指真正的目的是想要轉移大眾的目光，試圖讓大家降低對司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)選前私下和俄國有聯繫的關注。

據《紐約時報》(The New York Times)報導，川普當初會在推特上指控歐巴馬違法監聽川普大廈，並不是因為接到了情報單位的可靠消息，而是自己拼湊而來的匿名消息。極右派的媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）在2日晚上的電台中，節目來賓萊文(Mark Levin)提出了這樣的指控，接著隔天早上該網站便發布了相關新聞，當中除了提出歐巴馬指使監聽之外，還說歐巴馬試圖製造政變來阻止川普當選，而在不到24個小時後，川普就決定在沒有經過和他大部分的幕僚討論下，自己在4日晚上於推特上發難攻擊歐巴馬，可見川普的消息來源和這個由他的首席策士巴農(Steve Bannon)過去經營的極右派媒體脫不了關係。

司法部長塞辛斯。(圖/美聯社)

川普寧願這樣沒有根據胡扯「監聽說」的真正目的就是為了，讓大眾降低對司法部長塞辛斯爭議的關注。司法部長塞辛斯被爆去年選戰期間曾和俄國大使兩度會面，而且在任命司法部長的聽證會上刻意隱瞞這個事實，而事實上和俄國在選前有聯繫一直是川普陣營的軟肋，川普因為已經因為這樣的爭議失去了一名愛將，前國家安全顧問佛林(Mike Flynn)上個月因為在選前私下和俄國大使聯繫，並「誤導」了副總統彭斯而被迫辭職。

(從左至右)川普和幕僚長蒲博思、首席策士巴農、新聞發言史賓賽以及前國安顧問佛林，正在和俄國總統通話。(圖/美聯社)

然而川普這樣沒根據胡扯各種爭議事件已經不是第一次，他曾在當選之後，指控有300萬的非法選民投票給他的競選對手希拉蕊(Hillary Clinton)，所以才讓他的普選票比希拉蕊少，這質疑選舉的叧張行徑，使得民主黨及共和黨官方都趕緊出聲明否認有這個行為。之前他也曾指控歐巴馬的出生地造假說，更說他在上任之後一定要著手調查此事，然而至今仍不見川普有任何動作。

眾院民主黨領袖裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/美聯社)

不過川普這樣恣意胡扯亂說其實也不是沒有任何後果，除了讓大眾質疑川普的誠信之外，也讓其他政治人物對川普窮追猛打，眾院民主黨領袖裴洛西(Nancy Pelosi)就在節目上大罵川普捏造假議題讓媒體不得不報導報導，然後再說大家都報導了這個指控，根本是獨裁者的慣用手法，讓大家只能討論他想讓大家討論的議題。

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)。(圖/美聯社)

而參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)也說川普炒作起「監聽說」沒有好處，因為就算川普被監聽屬實，也不是歐巴馬總統指使的，而是美國的情報單位認為他應該被監聽，而這意味聯邦法官收到確切的證據及有正當的理由，才能來監聽川普陣營是否有觸法與外國情報人員接觸，這將會使川普的麻煩更大了。

(中時電子報)