「在春天陽光中分手」 陳喬恩深夜PO告別文

陳喬恩深夜突發告別文。(圖／翻攝自陳喬恩微博)

藝人陳喬恩深夜突發告別文，宣布「我們在春天的陽光中分手」，爆炸性言論引起關注，不過得知她分手的對象後，都忍不住笑翻。

陳喬恩在微博寫下「有些時候該放手不再留戀，我們在春天的陽光中分手」，原來她告別的對象是啤酒，因為營養師提醒「寧願吃3碗白飯也不能喝1瓶啤酒」，所以她只好忍痛遠離最愛，網友見狀也勸她真的要早點分，並叮嚀她多注意身體健康才是重要的。

(中時電子報)