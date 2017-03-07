WBC》隔12小時第二戰 以色列累到賽前不練球
以色列首戰驚險擊敗南韓，打出讓人驚豔的一役，但卻也付出代價，就是他們只能休息12個小時，7日又得出賽面對中華隊，讓球員大喊吃不消，甚至取消賽前練習恢復疲勞，以色列陣中最資深38歲投手李普茲(Shlomo Lipetz)批評，「賽程安排真的很不公平！」
以色列與南韓昨鏖戰第10局，比賽結束時已是台灣時間晚上10點，甫經過一場惡戰，今早8點30分就抵達球場，休息不到8小時，讓選手們紛紛顯露疲態。到了9點50分，僅看見投手亮相，打者卻始終沒有上場，只在室內做些簡單的練習。
不只李普茲喊累，大都會優替人凱利(Ty Kelly)也坦言「有些疲勞」。而從賽程來看，南韓3戰皆晚場，中間還有1天休息；中華隊雖3連戰，但午場戰以色列後，隨後2戰都是晚場；以色列則是前兩戰結束後休1天，9日中午再戰荷蘭。不過最慘還是荷蘭，不僅3連戰，8日晚場戰中華隊後，隔天午場就得對戰以色列。
(中時電子報)
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