蔡總統軍禮歡迎 諾魯總統邀訪

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總統蔡英文今天以隆重軍禮歡迎諾魯共和國總統瓦卡伉儷，感謝諾魯長期協助台灣爭取參與國際組織；瓦卡在會晤蔡總統時，邀請蔡總統出席明年1月的諾魯獨立50週年慶祝大典。

蔡總統以隆重軍禮歡迎瓦卡（Baron Divavesi Waqa）伉儷，軍禮歡迎儀式在國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場舉行，在鳴放21響禮炮及演奏兩國國歌後，蔡總統與瓦卡分別致詞。

蔡總統表示，盛大軍禮，代表台灣人民熱情及重視兩國友誼；去年她的就職典禮，瓦卡特別造訪祝賀，今年1月也發表專文感謝與台灣間的合作。在瓦卡領導下，台灣與諾魯雙邊合作更深化加強。

提到兩國雙邊合作，蔡總統說，雙方在農業技術合作有相當成效；衛生醫療方面，國際合作發展基金會、台中榮民總醫院提供醫療支持與協助。台諾在再生能源方面也有具體合作計畫，包括諾魯政府大樓及學校使用的太陽能發電計畫等。

蔡總統感謝諾魯多年來在國際社會為台灣仗義執言，為台灣發聲，特別是在爭取有意義參與各類國際組織時，諾魯總是和其他友邦一起支持台灣，讓台灣有機會為國際社會貢獻；她相信在「踏實外交，互惠互助」精神下，兩國將攜手合作，持續深化雙邊關係。

蔡總統稍後與瓦卡伉儷在總統府會晤時表示，瓦卡是台灣老友，這次是第13度訪台，如此密切交流展現瓦卡及諾魯政府對台灣的重視和情誼，也有助提升兩國雙邊關係。

瓦卡接受軍禮歡迎後，致詞時先用中文說「你好」。

瓦卡表示，諾魯及中華民國台灣邦誼已超過34年，台灣發展成果及人民勤奮精神是每個發展中國家都希望學習的經驗。

瓦卡說，身為諾魯總統，過去及未來會持續強力支持中華民國台灣參與各項國際場合；諾魯承諾會繼續與中華民國台灣及其友邦持續努力，讓台灣參與國際會議，確保大家一起發展。

瓦卡在總統府與蔡總統會晤時也提到，明（2018）年1月31日是諾魯獨立50週年紀念日，目前諾魯人民都投入準備慶祝盛典，希望邀蔡總統屆時同慶。諾魯人民永遠不會忘記台灣對諾魯的支持及協助。展望未來，期待台諾能進一步加強雙邊關係，友誼長存。1060307

(中央社)