美證實北韓射中程彈 展開薩德部署
美軍太平洋司令部今天表示，在北韓一連串的飛彈試射後，美軍已開始在南韓部署反彈道飛彈的防禦系統。美國軍方也證實，北韓昨天發射的是中程飛彈，並非洲際彈道飛彈。
法新社報導，北韓昨天發射4枚飛彈並聲稱是打擊日本美軍基地訓練的一環後，美國隨即宣布上述消息。昨天的飛彈中有3枚落點逼近日本，極具挑釁意味。
美軍太平洋司令部在一項聲明表示，部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）「可促成一道多層次的飛彈防禦系統，以及加強美韓聯盟對抗北韓飛彈威脅的防衛能力」。
聲明指出：「北韓在核武測試與彈道飛彈發射項目上取得進展，對國際和平與安全構成威脅，也違反多項聯合國安理會的決議。」
南韓與美國去年同意建置THAAD系統，但遭中國大陸不斷譴責；大陸認為THAAD是對其安全的威脅。
THAAD是用來在飛彈飛行的最後階段時，攔截和摧毀短程與中程彈道飛彈。
路透社報導，美國軍方今天指出，北韓在發射4枚中程彈道飛彈並落入日本西北部外海後，不無可能還有繼續發射彈道飛彈的企圖。
美國國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）上校在新聞簡報中說：「落入海中的飛彈是4枚，可能還會有進一步發射行動，不過目前落入日本海的是4枚。」
路透社昨天報導，美國並未發現北韓發射洲際彈道飛彈的跡象；戴維斯今天則證實，昨天並非洲際彈道飛彈的試射。（譯者：中央社陳亦偉）1060307
(中央社)
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