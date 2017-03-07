台大繁星推薦放榜 9成2錄取生校排前5%

大學繁星推薦今天放榜，台大表示，今年7成錄取考生是在校排名前1%，9成2是在校排名前5%，今年有2個缺額，主因是報名學生在校成績未達篩選門檻。

大學甄選入學委員會今天公告106學年大學繁星推薦入學第1至7類錄取結果和第8類篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供1萬7589個一般生名額，第1至7類錄取1萬4486名，錄取率62.78%；第8類醫學系有11校提供159個招生名額，共583人報名，281人通過第一階段篩選。

根據台大資料顯示，今年台大共提供332個一般生招生名額（不含醫學系6名），錄取330人，其中包含11位滿級分考生錄取台大校系，另外有6位滿級分考生通過醫學系第一階段篩選。

台大註冊組主任洪泰雄表示，今年有2個缺額，包括動物科學技術系和昆蟲系各有1個缺額，之所以有缺額產生主要是因為報名人數不夠多，而報名的考生在校成績排行不夠，因此經過2輪篩選後，仍無法達到門檻標準。

根據台大資料顯示，今年錄取人數約7成是在校排名前1%，9成2是在校排名前5% ，錄取考生中在校最低排名19%。

洪泰雄指出，繁星推薦的精神是讓弱勢高中學生有機會進台大就讀，因此門檻不會訂太高，只要在校成績表現優異，即使學測成績未達頂尖，仍有機會錄取台大，如繁星錄取公共衛生系的考生最低是53級分，但在校排名是前1％。1060307

(中央社)