大學繁星放榜 馬公高中歷年最佳

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106學年度大學「繁星推薦」錄取和篩選結果今天公佈，國立馬公高中共有33人，其中31人錄取，2人通過醫學系篩選，錄取人數是歷年來最多。

馬公高中表示，該校今年應屆畢業生參加繁星推薦計畫，今天公告錄取和通過名單，31位錄取國內各公私立大學，錄取學系包括台大心理系、政大法律系、成大材料科學工程、中興化學系、中山醫大生物醫學科學系等，讓離島偏鄉的高中，有更多學子進入國內頂尖大學就讀。

另外，有2人通過醫學系篩選，將再進行下階段的面試。1060307

(中央社)