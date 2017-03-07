川普簽署新旅禁 民主共和黨反應大不同
美國總統川普今天簽署2.0版旅遊禁令，民主黨籍人士批新版禁令依舊違憲、不道德，但部分共和黨人則對此抱持較正面看法。
法新社報導，川普1月簽署的旅遊禁令遭聯邦法院凍結後，今天他簽署的第2份命令，暫停接收難民120天，並暫時停發簽證給敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、葉門和蘇丹公民。
這項本月16日生效的新命令，意在因應種種法律問題，明確排除伊拉克國民、合法永久居民和有效簽證持有人。
根據路透社，擁護移民權益人士表示，新禁令依舊歧視穆斯林，也沒有解決他們對原先命令存有的部分疑慮。
華府民權團體「穆斯林擁護者」（Muslim Advocates）執行董事克拉（Farhana Khera）表示，川普政府「加深了反穆斯林的偏見」。
她告訴記者：「這就是穆斯林禁令，再清楚不過了。」
在國會占少數的民主黨籍議員也強烈反對他們口中的這項歧視性禁令。
眾院少數黨民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中表示：「川普政府將禁令重新包裝，並沒有改變穆斯林和難民禁令當中不道德、違憲和危險的目標。」
但部分先前批評川普原版命令的共和黨人士，對新版命令持較為正面的觀感。
參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席寇爾克（Bob Corker）表示，2.0版旅遊禁令處理方式讓他「深受鼓舞」，也很開心伊拉克自名單中移除。（譯者：中央社陳昱婷）1060307
(中央社)
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