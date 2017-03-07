繁星放榜 竹林中學錄取國立暨醫大近五成

新北市私立竹林中學錄取繁星達54％，其中國立暨醫學大學比例為48％。（葉書宏翻攝）

106學年度大學繁星推薦錄取名單出爐，新北市私立竹林中學錄取率為54％，其中國立暨醫學大學比例則為48％；張宇謙錄取台大機械工程系、游博皓通過陽明大學醫學系第一階段。

竹林中學今年繁星錄取58人，其中國立大學暨醫大共28人，包括通過陽明醫學系第一階段的游博皓。

錄取台大機械工程系的張宇謙從小就愛拆東西，父母的包容讓他在成長過程中對機械產生興趣，希望自己未來能運用機械原理，為人類生活創造更大的便利；錄取台大財金系的賴湘宜在家族中耳濡目染選擇財金領域，她把閱讀當作紓壓的方式，竟也為她累積堅強的實力，高中三年輕鬆名列前茅；錄取海洋大學商船系的何箏，他最大的目標是成為商船船長，原本想念文學的她，在與家人討論後決定選擇商船系，充滿冒險精神的她，憧憬未來在汪洋大海中能繼續她的文學創作之路。

竹林校長池易釧表示，大學繁星推薦是政府為平衡城鄉差距而推動的升學政策，大學端能避免遺珠之憾，高中端亦樂於將優秀人才推出去；這些孩子都是在校一路保持優異成績，表現相當穩定，實屬不易。

(中時)