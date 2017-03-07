繁星缺額新高 清大也有44個

少子化衝擊，今年繁星推薦共有558個校系出現缺額2944名，史上最高，頂尖大學也淪陷，除了政大、交大足額錄取，其他9校共缺額77人，以清大缺44人最多，長庚缺14人居次，其次分別為台師大7人、中山5人、中央4人、台大2人，以及中興1人。

今年繁星推薦共68所大學參加招生，提供1萬7589個一般生名額，比去年1萬5735名增1800多名，但共有558個校系出現缺額2944名，較去年318個校系、1420名大增1524名，也是歷年最高。

缺額最多前3所大學分別為真理大學293人、文化大學272人、大葉大學239人；頂尖大學則以清大缺額最多、達44人。

清大教務長戴念華解釋說，清華校本部繁星零缺額，44個缺額出現在原竹教大、也就是新併入清華大學的教育及藝術學院，主要是因招生簡章來不及改，許多高中仍依錯誤的紙本簡章推薦，導致學生未符新的篩選門檻而被刷掉。

戴念華表示，藝術學院缺的3個名額已無法補救，但教育學院缺的41個名額將流入指考分發，希望有意攻讀幼教、教科、特教、英語教學、教育心理諮商、環境文化資源等6系的學生把握機會。

清華大學再次呼籲，將參加個人申請的高三生，報名前仍要以網路版電子簡章內容為準，或可直接至大學甄選入學委員會官網後，查詢清華大學個人申請簡章電子檔。

清華今年新增「竹師教育學院」及「藝術學院」兩學院共9系，針對個人申請管道推出「竹師教育學院獎學金」，只要在個人申請管道報名竹師教育學院7學系及清華學院學士班戊組（跨領域教育組），總級分達頂標且經錄取入學者，每名學生即可獲每年10萬元，入學後符合續領條件，至多可領4年，總計每名40萬元，不限名額，鼓勵優秀學生加入教育行列。

(中時)