巴黎尼斯賽衝冠軍 巴林美利達世巡賽首冠

巴林美利達隊科爾布雷利高舉右手，慶祝勝利。（照片來源：Miwa IIJIMA / BettiniPhoto）

今年正式成立的世界一級車隊巴林美利達，陣中擁有台灣車手馮俊凱，備受台灣車迷關注，更逐漸在世界舞台嶄露頭角，繼阿根廷環聖胡安賽進帳個人計時站冠軍，拿下車隊首座冠軍後，陣中衝刺好手科爾布雷利（Sonny Colbrelli）在巴黎尼斯第二站，展現強大衝刺能力，率先衝過終點，勇奪車隊第2冠，更是首座世巡賽冠軍。

巴黎尼斯賽首站就有極端氣候，次站條件更加惡劣，在豪雨強風的情況下，氣溫只有攝氏4度。在急劇的側風下，集團全場多次重新整理，來到終點前20公里，巴林美利達尚有5名成員身在其中，隊員們協力破風，確保科爾布雷利在高速運作的集團前緣。

由於天候惡劣，最終還是回到一個大集團衝刺的劇本，巴林美利達隊科爾布雷利在隊友護送下，順利在衝線前取得理想位置，他憑藉過人的續航力技壓群雄，摘下意義非凡的一勝，過人的表現不僅在隊史上留名，也為自己在職業自行車壇打響名號。

效力巴林美利達的台灣車手馮俊凱，根據車隊計畫，目前留在台灣持續備戰，他即將於4月展開歐洲賽事之旅，可能有多達8場單日賽事在等待阿凱奮戰，其中包括他不甚擅長的古典路段賽事，對他將是不小考驗，但面對遠大的環法賽目標，他將全力以赴，爭取登上三大賽舞台的機會，為台灣爭光。

(中時電子報)