泰國氣象廳預測 4月下旬高溫攝氏43度

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泰國氣象廳發布季節天候預測，泰國正式進入夏季，4月會是最熱的季節，最高溫度達到攝氏43度，北部和東北部還有伴隨雷陣雨和熱帶風暴及冰雹。

氣象廳發布長期天氣預測，泰國已經進入夏季天氣型態，3-5月的氣溫會略高於正常，尤其是4月份，下旬最高溫達到攝氏42-43度，中部和北部平均是37-39度，東北部36-38度，東部和南部則低一些。

氣象廳還預測大曼谷地區的3-5月的氣象，其中溫度略高於正常值，平均氣溫高溫34-37度，低溫是26-28度。另外降雨機率在3-4月也略高於正常值，5月才會趨於正常。

氣象廳請民眾注意高溫情況，多補充水分避免中暑，另外，在熱帶風暴和雷陣雨時要格外注意雷擊和冰雹的所帶來的可能傷害。1060307

(中央社)