川普新禁令 加國在野黨：總理應譴責
加拿大在野的新民主黨今天指責美國總統川普新發布的旅遊限制令換湯不換藥，要求總理杜魯道出面譴責該限令「種族歧視」。但杜魯道沒有具體回應。
新民主黨並再度向自由黨政府施壓，要求暫停執行美加兩國於2004年簽署的「安全第三國協議」( Safe Third Country Agreement)。協議不允許有意申請難民身分者偷越美加邊境，進入加拿大尋求庇護，反之亦然。
加拿大移民部長胡珊（Ahmed Hussen）對此重申立場表示，美國國內的難民庇護制度仍然有效運作，倘若加拿大撤出這項協議，是不負責任的做法。
新民主黨黨魁唐民凱（Tom Muclair）今天在國會質詢中，要求杜魯道挺身而出，批判川普的歧視禁令。杜魯道的答覆是：「加拿大是開放友好的國家，我們會繼續堅信多元力量；國人也期盼政府與美國當局合作，共同推動經濟成長、守護加拿大價值。」
新民主黨移民事務評論員關慧貞（Jenny Kawn）表示，川普重新發布的旅遊限制令，本質和原來的一樣，都是從宗教和出生地的角度來反對個人，「那擺明了就是歧視」。
加拿大公共安全部長古岱爾（Ralph Goodale）則說，川普新發布的命令有些細微的地方，還有待釐清。此命令不會對加拿大公民或有雙重國籍者造成影響，但加拿大永久居民必須要拿到簽證，才能進入美國。
古岱爾也正在和美國國土安全部長凱利（John Kelly）溝通，希望了解為什麼最近發生了好幾起加拿大公民持加國護照想要入境美國，卻被美國海關拒絕的案例。1060307
(中央社)
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