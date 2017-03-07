憂鬱女大生拒醫企圖輕生 警調閱手機定位救命

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中市1名女大生疑患有重度憂鬱症狀，時常有輕生念頭，日前由家人陪同到身心科治療，竟趁家人不注意跑離醫院，到鄰近一大學校園內，還企圖上頂樓，幸好被保全制止。警方據報後調閱手機定位尋獲，才讓家屬鬆了一口氣。

市警三分局勤工派出所員警黃耀興，日前在值勤時，一名婦人匆匆忙忙趕入，說「請幫幫忙，找我的女兒！」

20歲的林姓女大生，患有重度憂鬱症且有輕生念頭，本來要到醫院就診，卻趁家人不注意時跑離現場，讓媽媽擔心，深怕發生意外。

黃員了解原委後，立即請示調閱手機定位，確認訊號地點在醫院旁的大學校園內，急忙趕到現場搜尋，而校內大樓內發現林女行蹤。

校方保全指稱，該名女大生當時意圖前往大樓頂樓，遭制止將她請走，幸好校方保全有注意到，挽回可能發生的不幸。

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(中時)