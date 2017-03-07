林智勝滿壘敲二壘安打 中華隊追回3分

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第4屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊首戰以色列，在0比6落後逆勢，中華隊6局上攻占滿壘，4棒「台灣隊長」林智勝敲出二壘安打，攻下2分，林益全貢獻高飛犧牲打，中華隊攻下3分。

以色列投手貝克（Corey Baker）從開賽到第4局，連續解決中華隊10名打者，直到張志豪敲出強襲投手丘平飛球，形成內野安打，這是全隊首安及第一個上壘者。

第4局張志豪上壘後，蔣智賢也敲安打，在一、二壘有人局面，4棒林智勝也打得強勁，但位置不妙，直接被以色列二壘手接殺，轉傳游擊手製造雙殺，中華隊攻勢中斷。

中華隊第6局攻勢再起，胡金龍安打、張志豪靠對方失誤上壘，蔣智賢四壞保送，在滿壘情況下，前兩次打擊繳白卷的林智勝敲出二壘安打，送回2分。後續林益全高飛犧牲打，中華隊攻下第3分。

以色列第1局串連6支安打，攻下4分打退中華隊先發投手郭俊麟；第3局拉凡威（Ryan Lavarnway）從中華隊第2任投手陳冠宇手中，敲2分全壘打，前5局取得6比0領先。

中華隊6局下追3分，以色列7局上又有攻勢，戴維斯（Ike Davis）三壘安打後，靠高飛犧牲打回本壘，攻下以色列第7分。1060307

(中央社)