傳胡歌「為愛」出國念書？公司正式澄清

胡歌日前人已到美國進修念書。（圖／中時資料照片）

公司總裁發文駁斥胡歌「為愛而讀」說法。（圖／取自蔡藝儂微博）

大陸男神胡歌近日出發到美國進修念書，選在他因《瑯琊榜》人氣高漲之際毅然決定暫時息影，連黃安都發文表示佩服，豈料近日莫名傳出胡歌此舉是「為愛而讀」，對於種種流言，胡歌公司總裁今(7日)對此正式澄清：「熟悉他的朋友都知道他唸書與任何人沒有半點關係。」

胡歌所屬唐人總裁蔡藝儂剛還原得知胡歌打算去念書經過，蔡藝儂說，胡歌去年底便表示想出國念書，蔡藝儂一開始逃避不談這話題，而胡歌便開始自己找學校，今年一月，蔡藝儂才請人幫忙胡歌，直到二月才正式選好學校與課程內容，蔡藝儂也解釋胡歌出國非為念導演，「只是先讀語言學好基礎。」

蔡藝儂說，胡歌今年春晚時證實要出國進修消息，是為了堅定選擇，同時讓許多邀他拍戲的單位知道他的決定，先前胡歌現身某盛典時意外成了告別大會，蔡藝儂表示，公司與胡歌先前不知情，是製作單位準備的驚喜，駁斥外界稱炒作的說法。

這陣子突然傳出胡歌毅然決然拋下工作進修是「為愛而讀」，蔡藝儂批這傳言「莫名其妙」，強調胡歌並非為任何人回到校園唸書，也呼籲外界多給胡歌享受學生生活的機會，「愛護他就給予空間、默默的支持，畢竟人生再也沒有幾次放下的勇氣和重返校園的機會。」

(中時電子報)