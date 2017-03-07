學第二外語成趨勢 高中生通過二外語檢測可獲補助

財團法人語言訓練測驗中心宣布今年「第二外語能力測驗─基礎級」將於5月21日在台北、台中、高雄及花蓮舉行， 3月10日起報名。依規定，參加大學校院開設之「預修大學第二外語課程專班」的高中生如達A1級或以上者，可獲教育部補助50％測驗費。

根據統計，修讀第二外語高中學生人數從民國90年大約每學期1萬人，成長到現今每學期逾5萬人，顯見「英語是必須，二外是優勢」的趨勢。

大學校院不僅為高中生開設「預修大學第二外語課程專班」，也有愈來愈多大學─例如逢甲大學、靜宜大學─設立第二外語學程，讓進入大學的學子進修第二外語不間斷，並協助學生做好參與國際交換生計畫的準備。

語測中心表示，台大、文化、逢甲、淡江、輔大、文藻、朝陽等大學及大園高中、普台高中、中山工商等高中/職將之納入招生及多元入學、學分抵免的參考以及規劃課程銜接的參考依據。

第二外語檢測程度依國際通用之CEFR分級，一次同時檢定A1/A2兩個級數(達A1級者能理解並使用日常生活中熟悉且非常簡易的字詞和用語；達A2級者能使用與切身相關的句子和用語，還可以簡單、直接的方式表達熟悉及例行的事務)，相關資訊以及學習資源，可上網查詢，或電洽（02）236-5050轉分機252。

(中時)