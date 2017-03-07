大理高中繁星金榜創新高 總錄取人數達51位
台北市大理高中今年繁星上榜再創佳績，總錄取人數達51位、占應屆畢業生約20%，錄取台大、政大及中央大學等國立大學及名校共18位。
錄取台大公共衛生學系的周楓峻同學，國中畢業時會考成績只有2A，入學成績並不出色，後來選擇了學校前瞻科技亮點課程，透過校內大量探究與實作課程的啟發下，引發對科學的學習動機，以優異成績錄取台大，表現傑出。
校方表示，周楓峻除校內成績優越外，參與校外競賽的成果亦十分亮眼，代表學校參加北市科學能力競賽榮獲物理科佳作，以及北市節能金頭腦競賽亦取得佳作的好成績，也可證明高中生接受大量的探究與實作課程的培養，不僅不會使其學業退步，反而能增進學生更加主動去鑽研進階的學問，提高學習的興趣與熱忱。
校方說，近年來，大理高中教師們致力於課程研發，用心給予學生優質的多元課程，提供學生不一樣的視野，相信大理高中在因應107課綱新學習世界的來臨，已站穩好腳步，期待和每位選擇大理高中的莘莘學子們共創美好的未來，一起攜手邁向卓越的成就。
(中時)
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