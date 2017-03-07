住宅大盜狂偷 仍被監視器逮到
36歲徐姓男子，時常竊取他人汽、機車以及住家等值錢物品，令民眾飽受困擾，新竹市第三警分局調閱監視器，歷經3天3夜埋伏，鎖定他駕駛車輛，6日下午趁徐男取車時，上前將他逮捕，起獲混合性毒品2.14公克、失竊車牌1面等。訊後依違反竊盜、毒品防制條例等罪嫌移送。
在新竹地區犯下多起竊案的徐男，日前因才因竊盜遭新竹地檢通緝，又食髓知味，躲避警方期間到處作案，警方表示，經警察局CCTV監視系統比對，發現近日竊案全是他所為，由於居無定所，使得警方難以掌握行蹤，因此組成專案小組，擴大清查徐男藏匿地點。
警方表示，經多日追查、過濾無數監視器，發現徐男駕駛的汽車，經常出沒新竹市中華路一帶，專案小組花費3天3夜埋伏，6日下午趁他取車之際，當場將他逮捕，並在他車上查獲混合性毒品2.14公克，（經初驗為海洛因反應）、失竊車牌1面、作案工具1批。
警方偵訊時，徐男稱其駕駛車輛，為女友所有，並非竊取而來，並坦承犯下多起汽車竊案以及住宅竊案，訊後依違反竊盜、毒品危害防制條例罪嫌、竊盜通緝移送法辦，並持續追查其贓物流向、持有毒品來源，有效遏止毒品氾濫。
第三警分局長曹儒林表示，該竊案破案關鍵在監視器畫面，徐嫌多次作案影像，皆被警察局建置的CCTV監視器系統拍攝，才能迅速鎖定犯嫌身分，呼籲不法民眾切勿心存僥倖，以身試法。
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(中時)
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