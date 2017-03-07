電磁模具挖空藏毒 警破獲上億元安非他命
刑事局偵查第四大隊接獲線報，指有跨國走私集團近日將走私大批毒品出境，經與保三總隊、北市松山分局組成專案小組多日跟監埋伏，6日凌晨在新北市新莊路查獲28歲徐姓、黃姓男子，欲吊掛鋼製模具至車上，警方發現模具流出的黃色液體有安毒反應，遂將模具送往工廠鑽洞檢查。
警方發現9組五金電磁盤內，每組都夾藏有20包以茶葉袋包裝的安非他命，總共起獲180包、32多公斤的安毒，市價逾億元，且若成功走私至日本，價格將暴漲近10倍。內政部長葉俊榮今(7)日特地到刑事局檢視查緝成果，並慰勉警方辛勞。警方將繼續追查毒品來源擴大偵辦。
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(中時)
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