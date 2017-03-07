時來運轉「運彩氣象站」，由尉遲佩玉主持。(馬樹立攝)

影片：《時來運轉》運彩氣象站3／7~ 13 WBC觀賽重點

本週最重要的賽事，莫過於世界棒球經典賽WBC。中華隊在A組預賽中有哪些觀賽重點呢？彩迷們務必注意本周的賽事預告，一起為中華隊集氣加油！並參考每日最新戰況分析。

本周高熱度重點賽事一覽。(本報系與台灣運彩提供)

3月7日(星期二)

以色列 對 中華台北

單場加場中投注：

中華隊首戰將遇上徵召許多大聯盟球員的以色列，陣中又以曾在2004到2009連續6年拿下超過10勝的傑森.馬奎斯及曾單季32轟的戴維斯這一投一打最受矚目。中華隊在日本移訓及WBC官辦的熱身賽中，打擊都未能有效發揮，而以色列則是兩場官辦熱身賽都拿下勝利。中華隊想挺進下一輪賽事，除了須及時將投打調整到位來應付被認為是A組戰力最強的荷蘭及擁有地主國優勢的南韓外，首戰對上擁有眾多大聯盟好手助陣的以色列也必須全力搶下勝利。。

賽事熱度100

運彩氣象站每星期二推出新一周的投注內容。(馬樹立攝)

3月8日(星期三)

中華台北 對 荷蘭

單場加場中投注：

荷蘭的大聯盟內野陣容是A組的最大賣點，不過投手的實力平庸，因此被評為攻優於守的球隊，而中華隊在旅外投手的徵召方面也不順利，需要靠堅強的打擊群多給予火力支援，不難想像本場比賽很可能上演成你來我往的打擊大戰。

賽事熱度100

3月9日(星期四)

南韓 對 中華台北

單場加場中投注：

過去三屆經典賽台灣都未曾贏過南韓，上屆更以一分之差飲恨作收，而南韓則於首輪止步；此次雙方碰頭勢必想全力取勝，將看台灣眾家好手能否突破對方以左投為主的先發輪值，並且還有大聯盟等級的門神吳昇桓關門坐鎮，傳統好戲的台韓大戰一觸即發！中華隊加油！

熱度100。

3月10日(星期五)

聖安東尼奧馬刺 對 奧克拉荷馬雷霆

單場投注：

馬刺與雷霆很可能在季後賽首輪直接碰頭，因此本場比賽會被雙方視為季後賽的前哨戰，雷霆的MVP候選人威斯布魯克不僅能自己得分，更能組織團隊攻勢，與兩屆最佳防守球員雷納德的矛盾對決將成為本場比賽的勝負關鍵。

熱度90。

3月11日(星期六)

休士頓火箭 對 芝加哥公牛

單場投注：

兩隊本季前次交手公牛在陣中得分王巴特勒缺陣的情況下，仍然逼到延長賽才讓火箭帶走勝利；此次火箭將面對陣容完整的牛群，看今年的MVP熱門候選人哈登能否帶領球隊用他們傲視全聯盟的三分球攻勢強勢取下對戰二連勝。

賽事熱度90。

3月12日(星期日)

金州勇士 對 聖安東尼奧馬刺

單場投注：

西區前兩名的球隊本季第二次對戰，上一次交手馬刺在勇士主場大勝29分。而這次勇士在少了陣中得分王杜蘭特的情況下來到馬刺主場踢館，柯瑞必須拿出前兩季的MVP身手，才能一雪在主場大敗的恥辱。

賽事熱度90。

3月13日(星期一)

克里夫蘭騎士 對 休士頓火箭

單場加場中投注：

騎士上週才創下單場投進最多三分球的聯盟紀錄，外圍投籃手風正順，而火箭也是本季三分球出手次數最多的球隊，在熟悉的主場出賽更能為球隊射手增添信心，相信雙方的三分球表現將決定本比賽的勝負。賽事熱度95。

(中時電子報)