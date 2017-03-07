竹縣「運動i臺灣」計畫正式啟動

新竹縣2017年「運動i臺灣」計畫7日上午正式揭開序幕。（陳育賢攝）

教育部體育署補助新竹縣辦理「運動i臺灣」計畫今年邁入第2年，7日上午並在縣府1樓大廳舉行啟動記者會，由邱鏡淳縣長親自主持，並由明新科大的學生帶來動感十足的「跳床」(UBOUND)及拳擊有氧精彩的演出，現場還有足底壓力板供參與來賓及民眾測試，為2017年「運動i臺灣」計畫正式揭開序幕。

教育處長劉明超表示，今年有22個單位提出計畫並通過，其中擴增為「銀髮族運動推廣」及「婦女運動推廣」，獲得體育署補助1040萬餘元，新竹縣政府也挹注116萬餘元的配合款支援，總計經費達1156萬8700元整，預計辦理1340場活動，將有高達9萬9497人次受益。

此計畫除培養運動生活習慣外，也希望發展出具有地方性的特色運動，像是2016年結合「新竹縣義民文化祭」辦理「勇士路跑」參與人數就超過5000人，今年度也延續去年的計畫辦理第2屆的「勇士路跑」活動，將義民祭結合體育活動，發展成具有新竹縣傳統客家文化精神的特色運動。

今年新竹縣爭取的2項競爭型計畫均已獲通過，將分別與明新科技大學運動管理系及新竹縣體育會合作，執行運動熱區及運動巡迴指導團，期望結合專業為新竹縣民提供優質服務。

縣長邱鏡淳則強調，運動i台灣結合了文化、經濟、農業，去年計有20多個社團參加，所有的活動列入考績，成績不好的就讓給第2個報名的團體參加，做不好就取消補助資格換人做，每個活動都要拍照、簽到。

(中時)