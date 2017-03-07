彰縣溪湖高中大學繁星 67人金榜題名

國立溪湖高中106大學繁星表現出色，有67名學生金榜題名。(鐘武達攝)

溪湖高中校長楊豪森鼓勵繁星上榜的學生，繼續努力。(鐘武達攝)

106年大學繁星放榜，彰化縣社區型的國立溪湖高中總計有67名學生上榜，錄取的學系有醫學、獸醫、藥學，錄取學校則有台、清、交、成、政等優質國立大學。

溪湖高中校長楊豪森說，今年度溪湖高中總有有113名學生參加大學繁星申請，申請錄取率近60%，是歷年新高，上榜的67名學生，則有31人上上國立大學。

金榜題名的學生，彰南學測榜首韋齡斐，原本計畫要就讀台大心理學系，但她經過多方徵詢學長姐的意見，最後捨棄台大選擇就讀台北大學醫學系，她說，將選讀醫學系的精神科，繼續為探討心理學而努力。

錄取嘉義大學獸醫系的梁庭瑜表示，小時候因為阿公養羊又養雞，所以他才會對動物特別有感情，不希望動物生病。

楊豪森表示，值得一提的是，該校錄取大學的67名學生，當中還有8名來自弱勢家庭，他們雖然身為中低收入或身障子女，卻都有著不服輸的性格，要用自己的努力，為自己的未來人生開拓更多可能。

(中時)