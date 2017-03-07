台南環保局即時監控工廠 告發2業者排放超標

台南市環保局針對排放量大的工廠進行空氣汙染連續自動監測，迄今已有2廠家被依違反空汙法告發處分。（洪榮志翻攝）

台南市環保局針對排放量大的工廠進行空氣汙染連續自動監測，目前有8家工廠被要求與該局連線，監測數據也都上網公開。環保局統計，去年迄今共有2廠家因連續自動監測設施數據超過期限被依違反空汙法告發處分。

環保局表示，8家業者屬排放量較大的工廠，包括：電弧煉鋼3廠、固體廢棄物焚化處理2廠、鍋爐發電2廠及渦輪發電1廠。這些工廠除逐日查核連續自動監測設施數據外，還設有監控軟體，只要逾限次數累計違反法規標準就會發出警訊，由該局進行後續告發處分；此外，每年也會進行系統、功能查核比對，以確認事業監測設施所上傳數據正確性與合法性。

(中時)