台南環保局即時監控工廠 告發2業者排放超標
台南市環保局針對排放量大的工廠進行空氣汙染連續自動監測，目前有8家工廠被要求與該局連線，監測數據也都上網公開。環保局統計，去年迄今共有2廠家因連續自動監測設施數據超過期限被依違反空汙法告發處分。
環保局表示，8家業者屬排放量較大的工廠，包括：電弧煉鋼3廠、固體廢棄物焚化處理2廠、鍋爐發電2廠及渦輪發電1廠。這些工廠除逐日查核連續自動監測設施數據外，還設有監控軟體，只要逾限次數累計違反法規標準就會發出警訊，由該局進行後續告發處分；此外，每年也會進行系統、功能查核比對，以確認事業監測設施所上傳數據正確性與合法性。
(中時)
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