酒後行為脫序 桃猿開除郭修延

郭修延（左）遭桃猿開除。（資料照，黃國峰攝）

Lamigo桃猿今天(7日)發佈新聞稿，宣布陣中內野手「蛙人」郭修延因酒後發生脫序行為，嚴重違反球隊規定，遭到桃猿開除，永不錄用。

郭修延2012年底透過選秀會加盟桃猿，2013年拿下年度新人王，但近兩年在一軍出賽都不到30場，上季出賽28場，敲出1轟、打下11分打點，打擊率2成95。生涯在中職一軍出賽155場，有2轟，打下50分打點，打擊率2成82。

(中時電子報)